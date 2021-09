Via dell’Archeologia | due arresti durante operazione antidroga

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – Un duro colpo per le casse di chi gestisce una delle piazze di spaccio di viaè stato inferto ieri dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. I militari, che da tempo portano avanti una paziente ed incisiva attività di monitoraggio delle zone del popoloso quartiere dove avviene lo smercio di droga, al termine di uno specifico controllo, hanno sorpreso in azione un romano di 44 anni, con precedenti, trovato in possesso di una decina di “pallette” di cocaina pronte per essere smerciate e oltre 700 euro in contanti ritenuti provento della sua attività illecita. Grazie agli accertamenti svolti nell’immediatezza, i Carabinieri sono risaliti ad un appartamento, individuato in un vicino stabile condominiale, che l’uomo condivideva di fatto con un romano di 30 anni, anch’egli con precedenti dove, nel corso di una perquisizione sono state ...