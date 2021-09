Un anno fa ha perso il suo bambino. E, oggi, il dolore non passa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chrissy Teigen e John Legend: è nato il secondo figlio guarda le foto Nel suo profilo Instagram, Chrissy Teigen, 35 anni, pubblica spesso immagini molto divertenti. Ironica e spigliata, non si è mai fatta indietro quando si è trattato di pubblicare immagini imbarazzanti (soprattutto di se stessa) o simpatiche prese in giro di John (Legend), suo marito, e dei suoi due bambini, Luna e Miles. Leggi anche › Chrissy Teigen, cancellati una marea di contratti dopo le accuse di cyberbullismo. E lei si sfoga su Instagram Il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Chrissy Teigen e John Legend: è nato il secondo figlio guarda le foto Nel suo profilo Instagram, Chrissy Teigen, 35 anni, pubblica spesso immagini molto divertenti. Ironica e spigliata, non si è mai fatta indietro quando si è trattato di pubblicare immagini imbarazzanti (soprattutto di se stessa) o simpatiche prese in giro di John (Legend), suo marito, e dei suoi due bambini, Luna e Miles. Leggi anche › Chrissy Teigen, cancellati una marea di contratti dopo le accuse di cyberbullismo. E lei si sfoga su Instagram Il ...

coeurhaz : @njiallarms -non mi convalidano le materie, avrei perso un altro anno per ricominciare da capo, e quindi avevo pens… - BertaLeo1 : RT @MaccTeo: Nottata di merda.. ma come cazzo fate dopo una partita decisa da arbitri corrotti di merda a dire cose tipo tizio in tribuna t… - SimonePerego3 : RT @AJGNewsOfficial: ??? #Bonucci a @TheAthletic: 'L'anno scorso parlai con #Guardiola che mi voleva al #ManCity, ma gli dissi che la #Juven… - coeurhaz : @njiallarms mi piacerebbe poter fare l’insegnante ai bambini della scuola primaria, l’unico problema è che ho 22 an… - exporiumfood : Circa il 14 per cento del cibo a livello mondiale, corrispondente a 400 miliardi di dollari, viene letteralmente pe… -