Ue | Amendola | “Fit for 55 grande progetto geopolitico”

"Il Fit for 55 è un grande progetto geopolitico". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel corso di un punto stampa al termine del consiglio competitività a Bruxelles. Il pacchetto sul clima si prefigge di raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal e la neutralità climatica entro il 2050.

