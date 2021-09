Traffico Roma del 29-09-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione primi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina e Appia in carreggiata esterna tra Prenestina e l’uscita per la 24 in città in aumento Traffico in entrata i principali disagi in questo momento sul chat Urbano della A24 dove ci sono code tra il raccordo è il video per la tangenziale verso il centro spostandosi sulla tangenziale Ci sono code all’altezza di via Salaria verso lo stadio file anche verso San Giovanni su viale Castrense si sta in fila anche sulla Flaminia tra l’albero e Saxa Rubra dove sono in Corso lavori di messa in sicurezza di alcune pareti rocciose pericolanti con restringimento di carreggiata all’altezza del raccordo verso il centro infine il trasporto pubblico sulla linea orte-fiumicino il servizio è attualmente rallentato tra Roma Ostiense Ponte Galeria ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione primi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina e Appia in carreggiata esterna tra Prenestina e l’uscita per la 24 in città in aumentoin entrata i principali disagi in questo momento sul chat Urbano della A24 dove ci sono code tra il raccordo è il video per la tangenziale verso il centro spostandosi sulla tangenziale Ci sono code all’altezza di via Salaria verso lo stadio file anche verso San Giovanni su viale Castrense si sta in fila anche sulla Flaminia tra l’albero e Saxa Rubra dove sono in Corso lavori di messa in sicurezza di alcune pareti rocciose pericolanti con restringimento di carreggiata all’altezza del raccordo verso il centro infine il trasporto pubblico sulla linea orte-fiumicino il servizio è attualmente rallentato traOstiense Ponte Galeria ...

