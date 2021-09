The Book of Boba Fett: il poster svela la data di uscita su Disney+ (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il poster della serie The Book of Boba Fett, spinoff di The Mandalorian, svela la data di uscita in streaming su Disney+ La serie The Book of Boba Fett, con protagonista l'iconico cacciatore di taglie dell'universo di Star Wars, ha ora un poster che svela la data di uscita: il 29 dicembre debutterà infatti il nuovo progetto targato Disney+. L'immagine mostra il personaggio con la sua armatura e pronto a entrare in azione creando un legame visivo con la scena con cui si era annunciata la produzione dello show. In The Book of Boba Fett i protagonisti saranno Temuera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ildella serie Theof, spinoff di The Mandalorian,ladiin streaming suLa serie Theof, con protagonista l'iconico cacciatore di taglie dell'universo di Star Wars, ha ora uncheladi: il 29 dicembre debutterà infatti il nuovo progetto targato. L'immagine mostra il personaggio con la sua armatura e pronto a entrare in azione creando un legame visivo con la scena con cui si era annunciata la produzione dello show. In Theofi protagonisti saranno Temuera ...

