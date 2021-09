Super Smash Bros Ultimate | torneo online “Ali su ali”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’ultimoprima dello “scontro finale” ci fa volare e non solo con la fantasia in: ecco i dettagli Ci siamo: finalmente, dopo una lunga attesa, questosegna l’ultima volta che ci ritroveremo a definire come “chiunque sia” l’undicesimo personaggio DLC complessivo di. La scorsa settimana è stata un turbinio continuo di eventi: poco dopo aver parlato del weekend speciale a tema “pollice verde”, abbiamo visto l’annuncio e la pubblicazione di un Nintendo Direct in cui è emerso che lo “Scontro finale” ci avrebbe dato appuntamento a martedì prossimo, il 5 di ottobre. Questo è l’ultimo mercoledì che passeremo a ...

L'ultimo torneo online prima dello "scontro finale" ci fa volare e non solo con la fantasia in Super Smash Bros. Ultimate: ecco i dettagli.
Durante il Nintendo Direct della scorsa settimana, tutti aspettavano di sapere chi sarebbe stato l'ultimo lottatore in arrivo in Super Smash Bros. Ultimate, ma non è accaduto. Piuttosto, Nintendo ha d ...