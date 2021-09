Squid Game, la serie coreana di Netflix sta conquistando il pubblico: supererà Bridgerton? (Di mercoledì 29 settembre 2021) La serie più popolare di Netflix potrebbe presto diventare una di produzione coreana, Squid Game; ma riuscirà a superare Bridgerton? C'è un nuovo contendente per il titolo di serie più vista su Netflix e il suo nome è Squid Game. Si tratta di uno show coreano che dal suo debutto sulla piattaforma ha fatto registrare numeri altissimi, e potrebbe persino superare il record di Bridgerton. Come riporta Deadline, il drama sud-coreano in 9 episodi scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk sta conquistando gli abbonati di Netflix. Dal suo debutto sulla piattaforma, avvenuto il 17 settembre, la serie si è posizionata prima nelle classifiche dei titoli più visti di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lapiù popolare dipotrebbe presto diventare una di produzione; ma riuscirà a superare? C'è un nuovo contendente per il titolo dipiù vista sue il suo nome è. Si tratta di uno show coreano che dal suo debutto sulla piattaforma ha fatto registrare numeri altissimi, e potrebbe persino superare il record di. Come riporta Deadline, il drama sud-coreano in 9 episodi scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk stagli abbonati di. Dal suo debutto sulla piattaforma, avvenuto il 17 settembre, lasi è posizionata prima nelle classifiche dei titoli più visti di ...

Advertising

NetflixIT : Rivalutare radicalmente alcuni giochi della nostra infanzia dopo aver visto SQUID GAME. - strinjiminow : Ok bella squid game ma sono nel mood di cose più leggere - valerieeem16 : yo sin ver squid game: chequito: por cada día que no la ves es un spoiler JAJSJSJSJSJSJAJAJAJA es un mamon - sedmiikrasky : cl3o t0ms che si lamenta della mancanza di doppiaggio in squid game mentre io stavo smattando perché lo trovavo solo direttamente doppiato - narancial0vebot : 'Guardi Squid Game per calmarmi' peccato che abbia appena finito di vedere l'episodio 6 -