Sassari | un chilo di droga in auto | arrestato un consigliere comunale di una lista civica di Anela

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri in provincia di Salerno ai domiciliari era finito unnell’ambito di una operazione anti, ieri invece è stato un sorpasso azzardato a far scattare un controllo che ha portato all’arresto di un40enne di), Virgilio Vannini, per. L’uomo, rappresentante di una, è stato trovato in possesso di 1grammo di cocaina purissima e di 45.480 euro in contanti. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387 vicino a Serdiana (Sud Sardegna), dopo che con la suavettura aveva superato con una manovra spericolata un trattore. I poliziotti, notato l’eccessivo nervosismo ...

