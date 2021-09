Rolls-Royce - Al via i collaudi dell' elettrica Spectre - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Laha annunciato l'evoluzione del suo piano di elettrificazionea gamma moi. Si prepara, infatti, a cominciare il proprio ciclo diil prototipoa prima Ev nella storia del marchio britannico. La Casa, nello specifico, intende eseguire test per 2,5 milioni di chilometri su una flotta di veicoli: sarà il primo passo verso il totale abbandonoe motorizzazioni endotermiche, previsto entro il 2030. Sul mercato nel 2023. La vettura definitiva, denominata, debutterà nell'ultimo trimestre del 2023 e si baserà su una variante specificaa piattaforma spaceframe già utilizzata per le attuali Phantom, Cullinan e Ghost. La Casa, per il momento, non ha fornito dettagli in merito alla potenza che ...