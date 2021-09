Pipistrelli in casa, uomo morso durante la notte contrae la rabbia e muore in pochi giorni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un uomo dell'Illinois negli Usa è morto di rabbia dopo essere stato apparentemente morso da un pipistrello, il primo caso umano di rabbia nello stato dal 1954, hanno riferito martedì i funzionari ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Undell'Illinois negli Usa è morto didopo essere stato apparentementeda un pipistrello, il primo caso umano dinello stato dal 1954, hanno riferito martedì i funzionari ...

Advertising

sischita : Invece di mettere le casette per gli uccellini le mettiamo per i pipistrelli perché giustamente anche loro hanno bi… - OctavianZaki : @magaolimpia Anche i pipistrelli sotto casa mia hanno un po' cambiato atteggiamento, e io me ne intendo di uccelli. - TerrierBull1 : @ilReazionario Quanti ricordi ,se non ci avessero chiusi tutti in casa saremmo morti tutti di involtini ripieni di… - brantzover : imaginate avere la casa ricoperta di pipistrelli -