Patente nautica: più tempo per gli esami e 5 ore obbligatorie di pratica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Trenta per cento di tempo in più per lo svolgimento degli esami per le persone con disabilità, 5 ore obbligatorie di pratica per il conseguimento della Patente ed esami a moduli, ovvero con il cambio da oltre ad entro le 12 miglia se l'esame risulta troppo difficile. Sono alcune delle novità introdotte con la pubblicazione di oggi in Gazzetta Ufficiale del decreto del 10 agosto 2021 relativo all'adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dopo aver ascoltato le richieste della Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole nautiche e le autoscuole), ha introdotto queste novità "epocali perché finalmente unifica le ...

