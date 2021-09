Pallone d’Oro 2021 | c’è l’annuncio | date e cerimonia di assegnazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ritorna ildopo una stagione d’assenza, dovuta all’interruzione dei campionati per il Covid: ecco leDopo una stagione d’assenza, torna con forza il, come confermato da France Football. Il trofeo più ambito del calcio europeo sarà assegnato il prossimo 29 novembre nellaal Theatre du Chatelet. I candidati al premio di miglior calciatore saranno svelati il prossimo 8 ottobre con 50 nomi in lizza: si preannuncia una sfida tra Lionel Messi e Jorginho, campione di tutto con Chelsea e Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.