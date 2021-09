Motomondiale | Rossi ' Ottimista per Austin' | Dovi ' Spero altri progressi'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel weekend la MotoGp torna in azione per il Gp delle Americhe(USA) - Adper dimenticare il primo round di Misano. A distanza di due settimane torna in azione la MotoGP e dall'Emilia la ...

Due anni fa, Valentinochiuse al secondo posto alle spalle di Rins, un ricordo che incoraggia il Dottore dopo le difficoltà incontrate a Misano. "Mi piace molto Austin e l'ultima volta che ..."Austin mi piace molto e l'ultima volta che abbiamo corso lì, è stato un weekend fantastico per me - ricorda Valentino- Sono stato molto forte sia in qualifica che in gara, e sono salito sul ...Una situazione che potrebbe verificarsi nuovamente il prossimo fine settimana quando al Circuit of the Americas è atteso il Motomondiale. Attualmente secondo il portale accuweather le previsioni non ...MotoGP GP Austin Suzuki 2021 - Forte della vittoria conquistata nel 2019 su Valentino Rossi, Alex Rins è in cerca di punti importanti nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 15° prova del mondiale ...