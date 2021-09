Milan, sconfitta e rimpianti: Suarez frena il Diavolo al 97? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è infranta al 97’ la speranza del Milan di acciuffare un pareggio che avrebbe meritato ampiamente. Si è infanta sul braccio di Kalulu e sulla decisione ardita dell’arbitro che alla mezzora aveva espulso Kessie per doppio giallo. Un bel Milan frana davanti alla sfortuna e alla freddezza di Suarez, che a tempo scaduto regala tre punti d’oro all’Atletico Madrid. Non nasconde l’amarezza Pioli, che ancora non ha trovato la vittoria in Champions League: “C’è delusione perché eravamo vicini a un risultato importante. Serviva un po’ di attenzione in più sul primo gol, i ragazzi hanno fatto uno sforzo enorme. Invece la classifica si complica”, ha detto l’allenatore rossonero a Sky Sport. “Resta il fatto che ci siamo – continua -, manca solo quel tassello che fa la differenza, al di là dei tutto. Questa prestazione deve darci fiducia. Per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è infranta al 97’ la speranza deldi acciuffare un pareggio che avrebbe meritato ampiamente. Si è infanta sul braccio di Kalulu e sulla decisione ardita dell’arbitro che alla mezzora aveva espulso Kessie per doppio giallo. Un belfrana davanti alla sfortuna e alla freddezza di, che a tempo scaduto regala tre punti d’oro all’Atletico Madrid. Non nasconde l’amarezza Pioli, che ancora non ha trovato la vittoria in Champions League: “C’è delusione perché eravamo vicini a un risultato importante. Serviva un po’ di attenzione in più sul primo gol, i ragazzi hanno fatto uno sforzo enorme. Invece la classifica si complica”, ha detto l’allenatore rossonero a Sky Sport. “Resta il fatto che ci siamo – continua -, manca solo quel tassello che fa la differenza, al di là dei tutto. Questa prestazione deve darci fiducia. Per ...

