' Marvel' s Spider-Man 2 per PS5 è il nostro Star Wars | L' Impero Colpisce Ancora'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) È sicuramente stato uno degli annunci più apprezzati del PlayStation Showcase e visto l'ottimo lavoro svolto su's-Man e's-Man: Miles Morales l'entusiasmo non può che essere alle stelle.'s-Man 2 di Insomniac Games potrebbe alzaredi più l'asticella stupendo vista anche la sua natura completamente next-gen. Il gioco uscirà su PS5 nel 2023, sappiamo che ci saranno sia Peter Parker che Miles Morales e che oltre al letale Venom potrebbe essere presente anche Kraven Il Cacciatore (la voce misteriosa nel trailer sembrerebbe proprio la sua). Oggi grazie al vicepresidente diGames, Bill Rosemann, abbiamo un altro dettaglio non da poco a livello di atmosfere, il tutto cortesia di un paragone davvero ...

Advertising

Multiplayerit : Marvel's Spider-Man 2 è lo Star Wars L'impero colpisce ancora di Insomniac Games - fumettologica : Lo Spider-Man di Nick Spencer ha un problema di target: - fumettologica : Lo Spider-Man di Nick Spencer ha un problema di target. - infoitscienza : PS5, nuova esclusiva Marvel dopo Spider-Man e Wolverine? C'è un rumor - fumettologica : Il ciclo di storie di Spider-Man scritto da Nick Spencer si conclude questo mese negli Stati Uniti. Ha avuto divers… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Spider

... trovate qui di seguito un riepilogo di tutti i progetti che dovrebbero essere lanciati in futuro daiStudios, divisi tra film e serie tv: Film: Eternals - 3 novembre 2021- Man: No Way ...Nell'albo Civil War, le cose si mettono poi molto male per- Man, fin dove sarà fedele la storia? Foto:StudiosIl team di Insomniac Games promette toni più cupi per il sequel di Marvel's Spider-Man, atteso su PlayStation 5.Marvel's Spider-Man 2 è lo Star Wars L'impero colpisce ancora di Insomniac Games, secondo il vice-presidente di Marvel Games.. Marvel's Spider-Man 2 è lo Star Wars L'impero colpisce ancora di ...