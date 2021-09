Manifesti e polemiche, Perifano prende le distanze: “Rimarrà episodio isolato” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito dichiarazione di Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’ “Ho appreso della presenza in città di Manifesti che, ancorché firmati da un candidato della mia coalizione, non sono in linea con gli indirizzi e i contenuti dell’attività di comunicazione da me posta in essere, sin dall’inizio della campagna elettorale, nel totale rispetto dei canoni di qualità e correttezza. Sono certo che Rimarrà un episodio isolato“. Leggi anche: I Manifesti di Franzese infiammano la campagna elettorale, Mastella: “Lo denuncio” Franzese e un finale a sorpresa della campagna elettorale: “Vi farò riflettere e sorridere” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito dichiarazione di Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’ “Ho appreso della presenza in città diche, ancorché firmati da un candidato della mia coalizione, non sono in linea con gli indirizzi e i contenuti dell’attività di comunicazione da me posta in essere, sin dall’inizio della campagna elettorale, nel totale rispetto dei canoni di qualità e correttezza. Sono certo cheun“. Leggi anche: Idi Franzese infiammano la campagna elettorale, Mastella: “Lo denuncio” Franzese e un finale a sorpresa della campagna elettorale: “Vi farò riflettere e sorridere” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Manifesti e polemiche, #Perifano prende le distanze: 'Rimarrà episodio isolato' ** - ZeniaConfusa : RT @IltwitdiGalatea: Su @valigiablu per #lezionidistoria parliamo di manifesti di #netflix di #sexeducation di polemiche politiche e di qua… - loapbd : RT @IltwitdiGalatea: Su @valigiablu per #lezionidistoria parliamo di manifesti di #netflix di #sexeducation di polemiche politiche e di qua… - ZPeppem : RT @IltwitdiGalatea: Su @valigiablu per #lezionidistoria parliamo di manifesti di #netflix di #sexeducation di polemiche politiche e di qua… - valigiablu : RT @IltwitdiGalatea: Su @valigiablu per #lezionidistoria parliamo di manifesti di #netflix di #sexeducation di polemiche politiche e di qua… -