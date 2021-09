Luce dei tuoi occhi, stasera 29 settembre la seconda puntata: anticipazioni episodi, cast, location, replica e data prossima puntata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo il debutto della scorsa settimana e l’enorme successo ottenuto, torna su Canale 5 la fiction “Luce dei tuoi occhi”, la serie, con Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa. Luce dei tuoi occhi stasera 29 settembre in tv: anticipazioni episodi, cosa succede Emma da New York è tornata nel suo paese natale per cercare la figlia, che credeva morta. Intanto, Luisa inizia a indagare sull’incidente di Valentina (un’allieva di Emma) ed è costretta a coinvolgerla perché la maestra è propria l’ultima ad aver visto la ragazza, l’ultima ad averle lasciato numerosi messaggi. Emma racconta della discussione, ma tralascia i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza diventando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo il debutto della scorsa settimana e l’enorme successo ottenuto, torna su Canale 5 la fiction “dei”, la serie, con Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa.dei29in tv:, cosa succede Emma da New York è tornata nel suo paese natale per cercare la figlia, che credeva morta. Intanto, Luisa inizia a indagare sull’incidente di Valentina (un’allieva di Emma) ed è costretta a coinvolgerla perché la maestra è propria l’ultima ad aver visto la ragazza, l’ultima ad averle lasciato numerosi messaggi. Emma racconta della discussione, ma tralascia i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza diventando ...

