Lega | Bordoni | Raggi permette a Ad Ama di autopremiarsi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “L’intero sistema di governance in AMA non funziona, come non funziona la gestione dei rifiuti che la sindacavuole portare avanti. Il suo sbandierato risanamento dei conti dell’AMA viene subito smentito da Stefano Zaghis che mette mano alla macrostruttura di Ama e si nomina Direttore Generale”. Così il consigliere vicepresidente della Commissione capitolina Davidedella, candidato alle prossime elezioni amministrative. “L’ennesima triste presa in giro per i cittadini romani che sono costretti a vivere quotidianamente nel degrado di una città abbandonata a sé stessa. Diventando un dipendente a tutti gli effetti, Zaghis blinda la sua posizione e si garantisce una sostanziosa buonuscita. Un premio per l’operato della sua azienda le cui nefaste risultanze sono sotto gli occhi di tutti i cittadini romani.” “E’ già ...