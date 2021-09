Lazio, Sarri: 'Non capisco le proteste della Roma. Ma ora testa all'Europa!' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma - Sfruttare il momento favorevole post derby e conquistare i primi tre punti in Europa. La Lazio pronta a sfidare la Lokomotiv Mosca all'Olimpico. Dopo l'1 - 0 in Turchia contro il Galatasaray, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021)- Sfruttare il momento favorevole post derby e conquistare i primi tre punti in Europa. Lapronta a sfidare la Lokomotiv Mosca all'Olimpico. Dopo l'1 - 0 in Turchia contro il Galatasaray, ...

