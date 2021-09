Il Governo proroga il Superbonus 110%: sta rilanciando davvero l’edilizia? (Di mercoledì 29 settembre 2021) La sua proroga era caldeggiata da molti ma non scontata, per vari motivi a cominciare dalle ristrettezze di budget. Ma alla fine è arrivato il via libera. Il cosiddetto Superbonus 110%, la maxi-agevolazione che permette di eseguire lavori di efficientamento e di messa in sicurezza sismica degli edifici godendo di forti incentivi fiscali, resterà in vigore fino a fine 2023: lo ha previsto la Nota di aggiornamento al Def approvata dal Consiglio dei ministri. La misura, introdotta dal Governo Conte per potenziare le politiche di ristrutturazione e ammodernamento degli edifici e al contempo infondere stimoli all’edilizia, rientra tra i provvedimenti da confermare come si legge nell’introduzione del documento approvato oggi da Palazzo Chigi: «Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) La suaera caldeggiata da molti ma non scontata, per vari motivi a cominciare dalle ristrettezze di budget. Ma alla fine è arrivato il via libera. Il cosiddetto, la maxi-agevolazione che permette di eseguire lavori di efficientamento e di messa in sicurezza sismica degli edifici godendo di forti incentivi fiscali, resterà in vigore fino a fine 2023: lo ha previsto la Nota di aggiornamento al Def approvata dal Consiglio dei ministri. La misura, introdotta dalConte per potenziare le politiche di ristrutturazione e ammodernamento degli edifici e al contempo infondere stimoli al, rientra tra i provvedimenti da confermare come si legge nell’introduzione del documento approvato oggi da Palazzo Chigi: «Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di ...

