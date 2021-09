Chi è Franchino, il manager a cui è stato dedicato Before Pintus? (Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco chi è Franchino, manager scomparso a cui Pintus ha voluto dedicare il suo show su Italia 1 Franchino, psudonimo di Franchino Tuzio è un noto manager scomparso a età di 63 anni a causa di una malattia incurabile il 17 ottobre 2017 Originario di Senise, in provincia di Potenza, si trasferì a Milano, dove negli anni ’80 riuscì ad affermarsi come manager televisivo di diversi personaggi noti dello spettacolo italiani, fondando l’agenzia Notoria. Franchino iniziò a collaborare come disk-jockey con Fiorello, quando fu portato da Claudio Cecchetto a Radio Dee Jay. E’stato conduttore a fianco di Fiorello in Karaoke, trasmissione musicale su Italia 1. Grazie alla sua agenzia, ha gestito personaggi famosi, tra cui Filippa Lagerback e ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco chi èscomparso a cuiha voluto dedicare il suo show su Italia 1, psudonimo diTuzio è un notoscomparso a età di 63 anni a causa di una malattia incurabile il 17 ottobre 2017 Originario di Senise, in provincia di Potenza, si trasferì a Milano, dove negli anni ’80 riuscì ad affermarsi cometelevisivo di diversi personaggi noti dello spettacolo italiani, fondando l’agenzia Notoria.iniziò a collaborare come disk-jockey con Fiorello, quando fu portato da Claudio Cecchetto a Radio Dee Jay. E’conduttore a fianco di Fiorello in Karaoke, trasmissione musicale su Italia 1. Grazie alla sua agenzia, ha gestito personaggi famosi, tra cui Filippa Lagerback e ...

