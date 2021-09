Bologna, Ranieri insidia Mihajlovic (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bologna - Se tre indizi fanno una prova, allora il Bologna rischia di non dover salutare solo Walter Sabatini . Dopo il ko in Coppa Italia con la Ternana , il brutto 6 - 1 subìto dall' Inter a San ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021)- Se tre indizi fanno una prova, allora ilrischia di non dover salutare solo Walter Sabatini . Dopo il ko in Coppa Italia con la Ternana , il brutto 6 - 1 subìto dall' Inter a San ...

