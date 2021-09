Atp San Diego 2021 | Gaio fuori al primo turno | Schwartzman si impone in due set

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si interrompe alla corsa di Federicoall’Atp 250 di San, di scena sul cemento statunitense. Dopo aver superato le qualificazioni, l’italiano si è arreso ache si è imposto in due set 6-2 6-3 in quasi un’ora e mezza di gioco. Nelsetdal 2-1 a sfavore cede per due volte consecutive il servizio, trovandosi sul 5-1, prima del contro break. Mac’è, è attento e chiude il discorso sul 6-2. Più equilibrato il secondo set dovespreca diverse palle break. Sul 2-3poi strappa il servizio e non sbaglia più nulla fino al 6-3 finale. SportFace.

Nel secondo set il n.154eleva il proprio livello di gioco e c'è del rammarico per le quattro palle break totali non sfruttate nel primo e nel terzo gioco. Poco pragmatismo che costa caro a Gaio, visto che l'argentino è ...... uscito vittorioso dal match contro l'americano Christopher Eubanks (n.195) per 3 - 6 6 - 1 6 - 4. Missione compiuta per Andy Murray . Lo scozzese, attuale n.109 del mondo, avrebbe dovuto ...Robert Deutsch-USA TODAY Sport / Foto d’archivio 2021-09-29 06:14:03 GMT+00:00 – Andy Murray, il cui miglior risultato in una stagione disseminata di infortuni la scorsa settimana, ha vinto il primo ...Giornata di primo turno che va in archivio a San Diego (Stati Uniti), sede del torneo ATP di questa settimana. In casa Italia si può sorridere per la vittoria di Lorenzo Sonego e si deve prendere atto ...