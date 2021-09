Uomini e-Donne-: Gemma in cerca di pretendenti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi 28 Settembre è andata in onda la nuova puntata di Uomini e-Donne- dove Gemma ha continuato a battibeccare con Tina perché secondo lei i futuri corteggiatori non arrivano a causa della sua acerrima nemica. Ida è felice della conoscenza con Marcello e Matteo decide di interrompere la conoscenza con Maria e di continuare quella con Noemi. Infine si presenta una nuova corteggiatrice che si chiama Jessica e Armando la nota subito. Uomini-e Donne: i soliti dubbi di Ida Platano Uomini e-Donne-: Tina va al centralino e parla al telefono Tina va al centralino e risponde alle chiamate dei pretendenti di Gemma tra sorrisi ironici e ilarità. Tina parla con un signore e gli indica invece di corteggiare Gemma di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi 28 Settembre è andata in onda la nuova puntata die-- doveha continuato a battibeccare con Tina perché secondo lei i futuri corteggiatori non arrivano a causa della sua acerrima nemica. Ida è felice della conoscenza con Marcello e Matteo decide di interrompere la conoscenza con Maria e di continuare quella con Noemi. Infine si presenta una nuova corteggiatrice che si chiama Jessica e Armando la nota subito.-e: i soliti dubbi di Ida Platanoe--: Tina va al centralino e parla al telefono Tina va al centralino e risponde alle chiamate deiditra sorrisi ironici e ilarità. Tina parla con un signore e gli indica invece di corteggiaredi ...

