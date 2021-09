Skriniar salva l'Inter, finisce 0-0 la sfida contro lo Shakhtar di De Zerbi (Di martedì 28 settembre 2021) Continua il tabù Champions per l?Inter. Dopo la sconfitta di San Siro con il Real Madrid, i nerazzurri pareggiano 0-0 in casa dello Shakhtar (con gli ucraini è il terzo 0-0 di... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) Continua il tabù Champions per l?. Dopo la sconfitta di San Siro con il Real Madrid, i nerazzurri pareggiano 0-0 in casa dello(con gli ucraini è il terzo 0-0 di...

Advertising

Fe28Soap : Su Radio1 pare che l’Inter sia andata in Ucraina per PAREGGIARE #Skriniar salva sulla linea con #Handanovic bat… - givemelove_24 : La peggior partita della stagione. Imbarazzanti. Di solito giochiamo bene un tempo e meno bene l'altro. Ma oggi non… - givemelove_24 : @Inter Peggior partita della stagione. Di solito facciamo bene un tempo e meno bene l'altro. Ma oggi non si salva n… - xavolt65 : Si salva solo Skriniar, gli altri male, anzi malissimo. Inzaghi in totale confusione, follia pura togliere Brozovic… - vincecamaggio : #shaktharinter brutta gara: chiaramente c'era molta stanchezza. Si salva uno Skriniar monumentale! -