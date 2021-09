Shakhtar Donetsk-Inter | dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League in onda oggi

(Di martedì 28 settembre 2021)è il match valido per la2021/2022 che si giocaa San Siro: eccovederla in tv e inè lain programmaalle 18:45 valida per la UEFA2021/2022. Gli uomini di Simone Inzaghi sono volati in Ucraina per affrontare la squadra allenata dall'italiano Roberto De Zerbi.vederla in TVsarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) del satellite e il 472 e 482 del digitale, con la telecronaca di Massimo ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - CorriereUmbria : Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming… - news24_inter : #Inter, pronta la sorpresa di #Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk

Corriere dello Sport

Allo stadio Olimpiyskiy, il match valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Olimpiyskiy',e Inter si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo D della ...- Inter è la partita in programma oggi alle 18:45 valida per la UEFA Champions League 2021/2022 . Gli uomini di Simone Inzaghi sono volati in Ucraina per affrontare la squadra ..." Non sarà una partita decisiva, ma di certo è molto molto importante ". E' stato lo stesso tecnico dei nerazzurri, ...Shakhtar-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Shakhtar-Inter, partita valida per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League, andrà in ...