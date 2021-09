Orvieto, è arrivata la sospensione per il docente contro il Green pass: "Non sono sorpreso" (Di martedì 28 settembre 2021) commenta E' scattata la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per Gianfranco Pigozzi , docente di arte alla scuola secondaria Signorelli di Orvieto, non vaccinato e senza Green pass dopo che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) commenta E' scattata ladal lavoro e dallo stipendio per Gianfranco Pigozzi ,di arte alla scuola secondaria Signorelli di, non vaccinato e senzadopo che ha ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Orvieto, è arrivata la sospensione per il docente contro il Green pass: 'Non sono sorpreso' #orvieto… - DefragMartin : RT @MediasetTgcom24: Orvieto, è arrivata la sospensione per il docente contro il Green pass: 'Non sono sorpreso' #orvieto - HilaryJankins : RT @MediasetTgcom24: Orvieto, è arrivata la sospensione per il docente contro il Green pass: 'Non sono sorpreso' #orvieto - ukrainamilano55 : RT @MediasetTgcom24: Orvieto, è arrivata la sospensione per il docente contro il Green pass: 'Non sono sorpreso' #orvieto - Michael57307274 : RT @MediasetTgcom24: Orvieto, è arrivata la sospensione per il docente contro il Green pass: 'Non sono sorpreso' #orvieto -