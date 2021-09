MILLY CARLUCCI: MORGAN? UNA TESTA CALDA, A BALLANDO SI SENTIRÀ PROTETTO E CAPITO (Di martedì 28 settembre 2021) Le strade di MILLY CARLUCCI e MORGAN si ricongiungono. Era la primavera del 2017 quando il cantautore lasciò tra le polemiche Amici e il sabato successivo approdò come ospite a BALLANDO con le Stelle, per poi tornare come giudice della finale al posto di Selvaggia Lucarelli, assente per una infinita querelle con Alba Parietti, concorrente in quella edizione. Proprio la Lucarelli annunciò tra le righe l’approdo di MORGAN, ormai ex coach di Amici, a BALLANDO. «Chissà che MORGAN non passi dal sabato sera coi bimbominkia a quello con noi “babbioni”». Una settimana infuocata di accuse e contro accuse, culminate con “la verità” di MORGAN, che si rivelò una lezione sul valzer. Un geniale colpo di teatro. Dopo cinque anni MORGAN torna a ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 settembre 2021) Le strade disi ricongiungono. Era la primavera del 2017 quando il cantautore lasciò tra le polemiche Amici e il sabato successivo approdò come ospite acon le Stelle, per poi tornare come giudice della finale al posto di Selvaggia Lucarelli, assente per una infinita querelle con Alba Parietti, concorrente in quella edizione. Proprio la Lucarelli annunciò tra le righe l’approdo di, ormai ex coach di Amici, a. «Chissà chenon passi dal sabato sera coi bimbominkia a quello con noi “babbioni”». Una settimana infuocata di accuse e contro accuse, culminate con “la verità” di, che si rivelò una lezione sul valzer. Un geniale colpo di teatro. Dopo cinque annitorna a ...

Advertising

SabrinaSalerno : Pics by @_MIETTA_ ?? … La mia amica bella e talentuosa… ne vedrete delle belle…?? @Ballando_Rai @milly_carlucci - SabrinaSalerno : Ho trovato pane per i miei denti … tanto lo so che mi massacrerà … ???? @samuel_peron @Ballando_Rai @milly_carlucci… - milly_carlucci : Sono molto felice di annunciarvi che @ARISA_OFFICIAL entra a far parte della grande famiglia di @Ballando_Rai ????… - lewismaichel1 : RT @Ballando_Rai: Vi presentiamo le prime tre coppie di #BallandoConLeStelle: ? @memo_remigi_ e @mariaermachkova ? Valerio Rossi Albertini… - lewismaichel1 : RT @SabrinaSalerno: Ho trovato pane per i miei denti … tanto lo so che mi massacrerà … ???? @samuel_peron @Ballando_Rai @milly_carlucci ???? #s… -