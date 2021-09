Mario Kart 8: Deluxe è il più venduto in UK dopo il taglio di prezzo di Switch (Di martedì 28 settembre 2021) Mario Kart 8: Deluxe è stato il gioco "in scatola" più venduto nel Regno Unito la scorsa settimana. Il gioco ha aumentato del 24% le vendite. L'aumento delle vendite segue una riduzione del prezzo di £20 per il modello standard di Nintendo Switch nel Regno Unito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021)8:è stato il gioco "in scatola" piùnel Regno Unito la scorsa settimana. Il gioco ha aumentato del 24% le vendite. L'aumento delle vendite segue una riduzione deldi £20 per il modello standard di Nintendonel Regno Unito. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Kart Mario Kart 8 Deluxe è primo nella classifica UK Nuova settimana, nuova classifica dei giochi fisici più venduti nel Regno Unito negli ultimi 7 giorni (dal 20 al 26 settembre). Il podio è tutto targato Nintendo Switch e vede Mario Kart 8 Deluxe al primo posto, Minecraft Nintendo Switch Edition in seconda posizione e Animal Crossing New Horizons che si piazza sul gradino più basso del podio (terza posizione). Il debuttante ...

