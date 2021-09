L' Eredità | il campione Lorenzo perde entusiasmo e sbaglia messaggio

(Di martedì 28 settembre 2021) Ancora emozioni a L'con la seconda puntata del 28 settembre 2021. A catturare l'attenzione, in modo particolare, è stato l'affascinante. Si è registrato il ritorno in gioco di Paolo, colui che prese parte al gioco televisivo di Rai 1 nello scorso mese di maggio. Tornando a, quest'ultimo è divenuto il nuovodel game show condotto da Flavio Insinna, inoltre si è spinto fino alla Ghigliottina con lo strepitoso montepremi di 250 mila euro. Purtroppo, nel corso del gioco finale, la situazione ha preso una piega poco fortunata! L', Paolo torna da Flavio Insinna Paolo, che nel periodo di fine maggio aveva partecipato a L', è ritornato a giocare con Flavio Insinna. L'uomo è riuscito solamente ad arrivare al Triello, insieme a ...

L', il nuovoarriva alla ghigliottina con una cifra altissima. Flavio Insinna: 'E' il massimo' E' arrivato con la cifra più alta possibile il nuovode L'Lorenzo alla ghigliottina nella puntata di stasera, martedì 28 settembre 2021, la seconda della nuova edizione: come il padrone di casa Flavio Insinna ha sottolineato, 250.000 è ...... su Rai 1 a partire dalle ore 18.45 va in onda il programma L'condotto da Flavio Insinna. ... I protagonisti del duello sono stati Paolo e Fabrizio , quest'ultimo ilattualmente in ...