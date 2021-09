Lega | Fornaro | ' Salvini dovrebbe fare autocritica e chiedere scusa'

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Come non si fa a concordare connella condanna della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo. Peccato però che questo sia stato il modus operandi della 'Bestia' guidata da Luca Morisi e che ha data un grande contribuito all'ascesa politica di". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico. "Dov'era il leader dellaquando il suo staff di propaganda costruiva a tavolino attacchi mirati alle persone alimentando un clima di odio e intolleranza? Non basta essere garantisti una tantum, daci attendiamosincera e scuse pubbliche alle vittime della 'Bestia'".

E il capogruppo alla Camera Federicosottolinea come le elezioni in Germania "confermano ... ad_dyn Insomma, insiste il leader della, "traiamo l'insegnamento, lasciamo le divisioni a ...E il capogruppo alla Camera Federicosottolinea come le elezioni in Germania 'confermano ... Insomma, insiste il leader della, 'traiamo l'insegnamento, lasciamo le divisioni a sinistra e ..."Dov'era il leader della Lega quando il suo staff di propaganda costruiva a tavolino attacchi mirati alle persone alimentando un clima di odio e intolleranza? Non basta essere garantisti una tantum, d ...GROSSETO - Mercoledì 29 settembre Federico Fornaro, capogruppo alla Camera dei deputati per LeU – Art1, scenderà in Maremma per una serie di incontri ed ...