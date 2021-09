Kalulu e Lemar, il contrasto e il rigore che fa arrabbiare i rossoneri (Di martedì 28 settembre 2021) Milan - Atletico finisce 1 - 2, il rigore che condanna i rossoneri fischiato dopo il contrato tra Kalulu e Lemar e il rimbalzo della palla sul braccio del difensore. ma anche Lemar sembra toccarla con ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Milan - Atletico finisce 1 - 2, ilche condanna ifischiato dopo il contrato trae il rimbalzo della palla sul braccio del difensore. ma anchesembra toccarla con ...

Advertising

mattiagiglia : RT @danielfsperanza: LEMAR spinge avanti la palla con la mano che poi impatta sul braccio di KALULU: calcio di rigore. Criminali. #MilanAtl… - thelucafac : @EsercitoParenzo @dan_maze Non c’è nessun dubbio che sia la mano di Lemar a spingere la palla su quella di Kalulu - DavidBasco86 : @IlCinis @Roby848484 io parlavo del rigore, Lemar pare toccarla prima ma Kalulu non è coordinato per evitare il con… - tony62550278 : RT @MilanNewsit: Tonali: 'Ero in linea, il tocco di mano di Lemar viene prima di quello di Kalulu' - giovannisalvest : @Alenize82 @la_devilla Poi l'ultima perla l'ha sfornata il signore al Var che non coglie il tocco di mano prima di Lemar e poi Kalulu. -