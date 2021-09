Il sindaco Gentile: “Non riesco a vedere all’interno della statua un inno al sessismo” (Di martedì 28 settembre 2021) “Non riesco a vedere all’interno della statua un inno al sessismo. E’ una polemica che, per alcuni versi, nasce anche a fini politici, credo”. A sostenerlo è il sindaco di Sapri, Antonio Gentile all’indomani delle polemiche sorte dopo l’inaugurazione della scultura della Spigolatrice di Sapri. Scultura che nel paese cilentano doveva celebrare la lavoratrice dei campi protagonista della poesia che celebra l’impresa Michele Pisacane, viene bollata da molti come un simbolo sessista. “E’ una statua molto bella, ben posizionata, che rappresenta un istante della poesia di Luigi Mercantini, con la spigolatrice che volge lo sguardo verso il luogo dello ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) “Nonunal. E’ una polemica che, per alcuni versi, nasce anche a fini politici, credo”. A sostenerlo è ildi Sapri, Antonioall’indomani delle polemiche sorte dopo l’inaugurazionesculturaSpigolatrice di Sapri. Scultura che nel paese cilentano doveva celebrare la lavoratrice dei campi protagonistapoesia che celebra l’impresa Michele Pisacane, viene bollata da molti come un simbolo sessista. “E’ unamolto bella, ben posizionata, che rappresenta un istantepoesia di Luigi Mercantini, con la spigolatrice che volge lo sguardo verso il luogo dello ...

Cappelletti1977 : RT @Guvizzini: Gentile @CarloCalenda non vivo a Roma pertanto non posso votare il sindaco. Sono mesi , però, che faccio retuit di tutto cio… - sergioalesi : RT @Guvizzini: Gentile @CarloCalenda non vivo a Roma pertanto non posso votare il sindaco. Sono mesi , però, che faccio retuit di tutto cio… - mariotoscana196 : RT @Guvizzini: Gentile @CarloCalenda non vivo a Roma pertanto non posso votare il sindaco. Sono mesi , però, che faccio retuit di tutto cio… - StefanoTolnay : RT @Guvizzini: Gentile @CarloCalenda non vivo a Roma pertanto non posso votare il sindaco. Sono mesi , però, che faccio retuit di tutto cio… - marketingpmi : RT @Guvizzini: Gentile @CarloCalenda non vivo a Roma pertanto non posso votare il sindaco. Sono mesi , però, che faccio retuit di tutto cio… -