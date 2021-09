Generali, avanti a maggioranza la lista del CdA. Confermata la spaccatura (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Come da attese, il consiglio di amministrazione di Generali si è diviso sulla lista del CdA, pur approvando con una maggioranza di 9 a 4 la procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del board, che avverrà con l’assemblea della prossima primavera. Hanno votato contro Caltagirone (che è vicepresidente), Romolo Bardin (a capo della Delfin di Leonardo Del Vecchio), Paolo Di Benedetto e Sabrina Pucci (consigliere indipendente vicino a Fondazione Crt). A coordinare i lavori per la presentazione della lista del CdA – operazione tipica delle public company e apprezzata dagli investitori istituzionali – sarà il presidente Gabriele Galateri, mentre il CEO Philippe Donnet ha già dato la sua disponibilità a un terzo mandato. Nel lungo consiglio di amministrazione andato in scena ieri ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Come da attese, il consiglio di amministrazione disi è diviso sulladel CdA, pur approvando con unadi 9 a 4 la procedura per la presentazione dellaper il rinnovo del board, che avverrà con l’assemblea della prossima primavera. Hanno votato contro Caltagirone (che è vicepresidente), Romolo Bardin (a capo della Delfin di Leonardo Del Vecchio), Paolo Di Benedetto e Sabrina Pucci (consigliere indipendente vicino a Fondazione Crt). A coordinare i lavori per la presentazione delladel CdA – operazione tipica delle public company e apprezzata dagli investitori istituzionali – sarà il presidente Gabriele Galateri, mentre il CEO Philippe Donnet ha già dato la sua disponibilità a un terzo mandato. Nel lungo consiglio di amministrazione andato in scena ieri ...

Advertising

Ad10000follower : Generali, avanti a maggioranza la lista del CdA. Confermata la spaccatura - MilanoFinanza : Generali avanti sulla lista del cda - LuanaP1989 : RT @JMCLuigi: A me in ogni caso pare di essere tornato indietro di 4 anni. Juve che fa il minimo indispensabile, qualche fiammata dei singo… - Prinzk87 : RT @JMCLuigi: A me in ogni caso pare di essere tornato indietro di 4 anni. Juve che fa il minimo indispensabile, qualche fiammata dei singo… - JMCLuigi : A me in ogni caso pare di essere tornato indietro di 4 anni. Juve che fa il minimo indispensabile, qualche fiammata… -