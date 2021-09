(Di martedì 28 settembre 2021) Ildi Spalletti conduce la classifica, conche si presenta come uomo di copertina del mese di settembre. Sia ilche il suo attaccante, scrive ladello Sport,in comune una cosa: idiancora. “Il faccione da spot settembrino è quello di Victor. Il nigeriano delha segnato 6 gol in questo mese (tra tutte le competizioni), gli stessi di Karim Benzema. Giusto per allargare lo sguardo oltre i nostri confini. Buono per sottolineare la qualità crescente del centravanti di Spalletti. Il bombere il suoin comune un fattore: idi ...

Advertising

napolista : Gazzetta: il Napoli e Osimhen hanno margini di miglioramento inesplorati L’uomo del mese è il nigeriano, che ha se… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Il Napoli pensa al rinnovo di Osimhen. Sapete quanto guadagna il nigeriano? - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Osimhen è incedibile, il Napoli fissa un super prezzo. Lo seguono le big europee - SiamoPartenopei : Rinnovo Osimhen? Gazzetta: non è escluso che De Laurentiis e Giuntoli glielo proporranno! Rientra nella seconda fas… - SiamoPartenopei : Real Madrid, Psg e la Premier hanno già iniziato a seguire Osimhen! Gazzetta: non c'è possibilità d'addio al Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

Il quotidiano sottolinea che ad ora non c'è alcuna possibilità che il giocatore parta Ladello Sport nella sua edizione odierna parla di Victor Osimhen . Il suo grandissimo avvio ...SUL...AllaJorginho mette fine alle malelingue: 'Se sono rimasto al Chelsea è perchè lo merito. Sarri? Non c'entra nulla. Al futuro non penso'.Il quotidiano sottolinea che ad ora non c'è alcuna possibilità che il giocatore parta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Victor ...28.09.2021 08:50 - Gazzetta - Osimhen incedibile e ADL pensa subito al rinnovo: cifre e dettagli; 28.09.2021 08:40 - PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Agnelli: "Non siamo finiti!