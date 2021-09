Firenze: pusher straniero denunciato dalla Polizia, spacciava in via Guelfa (Di martedì 28 settembre 2021) Gli agenti hanno scoperto un nuovo caso di eroina trasportata in bocca prima di essere smerciata, sorprendendo all’opera e denunciando un altro spacciatore. Questa volta si tratta di un incensurato cittadino nigeriano di 28 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021) Gli agenti hanno scoperto un nuovo caso di eroina trasportata in bocca prima di essere smerciata, sorprendendo all’opera e denunciando un altro spacciatore. Questa volta si tratta di un incensurato cittadino nigeriano di 28 anni L'articolo proviene daPost.

Advertising

Corriere : Il parroco-pusher non avrebbe comunicato la sua sieropositività ad alcuni partner sessuali - Corriere : Il parroco-pusher non avrebbe comunicato la sua sieropositività ad alcuni partner sessu... - FirenzePost : Firenze: pusher straniero denunciato dalla Polizia, spacciava in via Guelfa - ilmetropolitan : ???? #Firenze. “#Pusher #nigeriani con #eroina in #bocca”: la Polizia di Stato ne ferma un altro in via Guelfa - - Marisab79879802 : @lucabattanta @Signorasinasce Ha fatto delle regole particolari nel centro storico. Per esempio, ricordo, non si ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze pusher Eroina in bocca per lo spaccio nel centro storico Gli agenti alle 16 e 30 hanno notato un uomo che si è avvicinato al pusher e dalla bocca ha tirato ... 1 - - > FIRENZE - La questura di Firenze ha puntato l'attenzione sul sistema adottato dagli ...

Nasconde l'eroina in bocca, denunciato Un 28enne è stato denunciato dalla polizia a Firenze per spaccio e detenzione di droga. Il giovane, di origini nigeriane, è stato sorpreso in via ... Una settimana fa un altro pusher, anche lui di ...

Firenze: pusher straniero denunciato dalla Polizia, spacciava in via Guelfa Firenze Post Firenze: pusher straniero denunciato dalla Polizia, spacciava in via Guelfa Gli agenti hanno scoperto un nuovo caso di eroina trasportata in bocca prima di essere smerciata, sorprendendo all’opera e denunciando un altro spacciatore. Questa volta si tratta di un incensurato ci ...

Pusher nasconde eroina in bocca: scoperto e denunciato Gli agenti, appostati in zona e mimetizzati tra i turisti, hanno scoperto e denunciato lo spacciatore Firenze, 28 settembre 2021 - Continua il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Pol ...

Gli agenti alle 16 e 30 hanno notato un uomo che si è avvicinato ale dalla bocca ha tirato ... 1 - - >- La questura diha puntato l'attenzione sul sistema adottato dagli ...Un 28enne è stato denunciato dalla polizia aper spaccio e detenzione di droga. Il giovane, di origini nigeriane, è stato sorpreso in via ... Una settimana fa un altro, anche lui di ...Gli agenti hanno scoperto un nuovo caso di eroina trasportata in bocca prima di essere smerciata, sorprendendo all’opera e denunciando un altro spacciatore. Questa volta si tratta di un incensurato ci ...Gli agenti, appostati in zona e mimetizzati tra i turisti, hanno scoperto e denunciato lo spacciatore Firenze, 28 settembre 2021 - Continua il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Pol ...