Egitto, seconda udienza per Zaki: rischia la prima condanna a 5 anni (Di martedì 28 settembre 2021) È iniziata la seconda udienza del processo per Patrick Zaki, in carcere ormai da quasi 20 mesi. Così come per la prima udienza, il processo per lo studente dell'Università di Bologna si svolge davanti a una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori o di emergenza di Mansura, la città natale dell'attivista. Considerata la Corte, si prevede che oggi si dibatterà dell'accusa di «diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese», in merito ai tre articoli giornalistici scritti da Zaki sulla persecuzione dei cristiani copti in Egitto. Si tratta di un reato che può essere sanzionato con un massimo di cinque anni di carcere. La sentenza della Corte potrebbe arrivare in qualsiasi udienza e può essere inappellabile.

