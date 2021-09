E’ stato condannato per abusi e sfruttamento sessuale il cantante R. Kelly (Di martedì 28 settembre 2021) Washington – . La giuria di sette uomini e cinque donne ha stabilito che la star di R&B, famosa soprattutto per la canzone “I believe I can fly” del 1996, è colpevole al termine di un processo in cui è stato descritto come un predatore di giovani donne e ragazze afroamericane. Ora rischia l’ergastolo. Il 54enne cantante è stato infatti accusato di aver guidato per oltre due decenni un’organizzazione criminale a Chicago che reclutava le donne sottoponendole ad abusi sessuali e psicologici. Diverse vittime hanno testimoniato durante il processo di essere state sottoposte a questi abusi anche quando erano minorenni. Il cantante R&B è stato dichiarato colpevole di una lunga lista di reati, tra i quali abusi sessuali, abusi sessuali ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Washington – . La giuria di sette uomini e cinque donne ha stabilito che la star di R&B, famosa soprattutto per la canzone “I believe I can fly” del 1996, è colpevole al termine di un processo in cui èdescritto come un predatore di giovani donne e ragazze afroamericane. Ora rischia l’ergastolo. Il 54enneinfatti accusato di aver guidato per oltre due decenni un’organizzazione criminale a Chicago che reclutava le donne sottoponendole adsessuali e psicologici. Diverse vittime hanno testimoniato durante il processo di essere state sottoposte a questianche quando erano minorenni. IlR&B èdichiarato colpevole di una lunga lista di reati, tra i qualisessuali,sessuali ...

