Draghi presenta oggi la delega fiscale | domani l’ok alla Nadef

(Di martedì 28 settembre 2021) Lanello stesso Consiglio dei ministri che darà il via libera, la nota di aggiornamento al Def con il nuovo quadro dei conti pubblici che farà da cornicelegge di bilancio. Secondo Repubblica, è questo lo schema a cui lavora il governo in queste ore, come sarebbe emerso ieri nel confronto con i sindacati. La quadra sui conti pubblici incide infatti anche sul progetto di rivedere la tassazione ed eventuali aggiustamenti al rialzo del Pil, pure soltanto di pochissimi decimali. E nel progetto, se le divisioni politiche non lo impediranno, dovrebbe rientrare anche la revisione amministrativa del catasto e l’aggiornamento degli estimi catastali. I partiti avrebbero preferito rimandare la questione a dopo le amministrative.invece ...

è intervenuto rispondendo ad una tesi elaborata da uno studente che aveva ad oggetto proprio ... ma è pur vero chepurtroppo non sono pochi limiti sul fronte delle politiche attive del ...Presidente, alle Amministrative il centrodestra siunito, ma a livello nazionale non lo è, ... fatta dalla gran parte dei partiti, di sostenere il governoper le sfide che abbiamo ...Nel pomeriggio si riunisce la cabina di regia in vista del consiglio dei ministri di mercoledì, che approverà la Nota di aggiornamento al Def. Il premier procede spedito, nonostante l’esitazione del c ...Parte la Settimana del clima. Il 28 settembre oltre 400 ragazzi da tutto il mondo – due per Paese – prenderanno parte alla prima Youth4Climate, la conferenza internazionale dei giovani sulla crisi cli ...