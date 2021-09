Draghi, non possiamo né dobbiamo dimenticare sisma Aquila (Di martedì 28 settembre 2021) "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo". Lo dice il premier Mario Draghi all'inaugurazione del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 28 settembre 2021) "La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo". Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo". Lo dice il premier Marioall'inaugurazione del ...

Advertising

borghi_claudio : Draghi sarà bravissimo ma aveva amicizie che lo hanno portato a scegliere persone forse lievemente non perfette per… - marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Salario Minimo, ce l’ha tutta l’Ue, ma qui non si può: Confindustria non vuole - fulltilt995 : RT @AthomicaA: Non sono immagini che vengono dalla Cina comunista o da qualche altra criminale dittatura del passato. Sono immagini che ven… - 34_liss : RT @rtl1025: ??? 'La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo'. Il #terremoto del 2009 'appartiene alla memoria co… -