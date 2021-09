Draghi all' Aquila | oggi condizioni rinascita ci sono

(Di martedì 28 settembre 2021) "La città dell'ha scelto di affidare la memoria del terremoto non a un tradizionale monumento, ma a un parco. A uno spazio aperto che è simbolo del vuoto lasciato da chi è morto in quella ...

Volano stracci'interno del centro destra per il caso Michetti, infiammato dalle parole di Giorgetti che lo dà ... mentre lascia a Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario. "Non ...Mariosi trova'Aquila - la mattina del 29 settembre - per inaugurare il Parco della Memoria. Sono passati 11 anni e mezzo dal sisma che causò la morte di 309 persone nel capoluogo abruzzese. E ...Così il premier Mario Draghi, all’inaugurazione del Parco della Memoria a L’Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009, sottolineando che “oltre alla responsabilità della memoria, il ...«Dobbiamo accelerare, per l'obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini», ha detto il premier intervenuto all'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria dedicato alle 309 vittime del si ...