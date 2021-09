Cura capelli, è tendenza pre-pooing (come piace a Gwyneth Paltrow) (Di martedì 28 settembre 2021) Capelli luminosi e setosi? Secondo la beauty guru Gwyneth Paltrow il segreto per ottenerli è solo uno: usare un prodotto pre-shampoo (o pre-pooing). Qualche giorno fa la founder di «Goop» ha raccontato ai suoi fan di applicare prima dello shampoo un siero idratante, lasciandolo in posa sulla chioma per una ventina di minuti prima di passare alla detersione vera e propria. A quanto riferisce, la differenza in termini di brillantezza del colore e morbidezza dei capelli è notevole. Ed è subito tendenza pre-pooing, versione aggiornata del no-poo, che escludeva del tutto l’uso dello shampoo, sostituito da preparati home made naturali (non sempre efficaci, va detto), Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Capelli luminosi e setosi? Secondo la beauty guru Gwyneth Paltrow il segreto per ottenerli è solo uno: usare un prodotto pre-shampoo (o pre-pooing). Qualche giorno fa la founder di «Goop» ha raccontato ai suoi fan di applicare prima dello shampoo un siero idratante, lasciandolo in posa sulla chioma per una ventina di minuti prima di passare alla detersione vera e propria. A quanto riferisce, la differenza in termini di brillantezza del colore e morbidezza dei capelli è notevole. Ed è subito tendenza pre-pooing, versione aggiornata del no-poo, che escludeva del tutto l’uso dello shampoo, sostituito da preparati home made naturali (non sempre efficaci, va detto),

Advertising

CalaminiciM : @turons89 Poi ti dirà come ti devi vestire,come ti devi truccare e come devi tagliarti i capelli, quello che devi m… - MonyM46 : Oltre al fatto che non mi va bene nulla nella vita, anche la salute non è che mi stia assistendo ultimamente: congi… - EpochItalia : #Las #Vegas, #infermiera spazzola e acconcia i #capelli dei #malati nei giorni liberi Un'infermiera di Las Vegas è… - RossaMcFarland : @Labellasospesa ??????Tanta cura nell'abbigliamento... Poca sui capelli ?? - Caarola_Lopez : RT @fOliverio0: Mi devo tagliare i capelli ma non ho i soldi per comprare l'acqua figurati per fare cose costose come appunto tagliare i ca… -