Brunetta: "Per l'attuazione del Recovery servono sette anni di Draghi al Quirinale" (Di martedì 28 settembre 2021) Per l’attuazione del Pnrr “abbiamo bisogno non di cinque, neanche di sei, ma di sette anni. Esattamente la durata in carica del nuovo Presidente della Repubblica nella figura di Mario Draghi”. Sono le parole del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta nel corso del suo intervento al Festival delle città, che si svolge dal 28 al 30 settembre a Roma. Brunetta ha anche spiegato come, a suo parere, Draghi e il suo governo siano in questo momento “l’assicurazione sulla vita dell’Italia”. Secondo il ministro della pubblica amministrazione “se cade Draghi il giorno dopo lo spread va a 600?. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Per l’del Pnrr “abbiamo bisogno non di cinque, neanche di sei, ma di. Esattamente la durata in carica del nuovo Presidente della Repubblica nella figura di Mario”. Sono le parole del ministro della pubblica amministrazione Renatonel corso del suo intervento al Festival delle città, che si svolge dal 28 al 30mbre a Roma.ha anche spiegato come, a suo parere,e il suo governo siano in questo momento “l’assicurazione sulla vita dell’Italia”. Secondo il ministro della pubblica amministrazione “se cadeil giorno dopo lo spread va a 600?.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Sui social network del ministero della PA compare un articolo firmato Ugo Fantozzi che definisc… - repubblica : Lavoro agile, gaffe social della Pa: 'Covid alibi per non fare nulla'. Contro Brunetta pure la ministra Dadone [di… - etventadv : RT @HuffPostItalia: Brunetta: 'Per l'attuazione del Recovery servono sette anni di Draghi al Quirinale' - ziobedo : RT @HuffPostItalia: Brunetta: 'Per l'attuazione del Recovery servono sette anni di Draghi al Quirinale' - HuffPostItalia : Brunetta: 'Per l'attuazione del Recovery servono sette anni di Draghi al Quirinale' -