Autunno 2021 in crociera | le partenze da non perdere

(Di martedì 28 settembre 2021) Quello appena iniziato si annuncia un autunno caldo per le principali compagnie crocieristiche del mondo. Beninteso: non nel senso che sono attese proteste sindacali, ma in quello – molto più positivo – delle rimessa a regime dei motori delle rispettive flotte. Sì perché dopo aver superato – non incolumi – la crisi economica provocata dalla pandemia, le grandi navi stanno tornando a prendere il largo, con l’obiettivo di rimettere in mare (quasi) tutta la propria flotta entro il 2021.