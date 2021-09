ATP 250 San Diego 2021: Salvatore Caruso lotta ma viene eliminato da Taylor Fritz in due set (Di martedì 28 settembre 2021) Niente da fare per Salvatore Caruso nell’ATP 250 di San Diego. Il nostro azzurro lotta fino alla fine sul cemento californiano contro lo statunitense Taylor Fritz (numero 39 al mondo), ma deve arrendersi in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (2) in un’ora e 44 minuti di partita. Per l’italiano si tratta dell’undicesima sconfitta consecutiva nelle partite di main draw negli eventi al livello tour. Per Fritz, invece, ora l’avventura continuerà negli ottavi di finale, dove troverà il canadese Denis Shapovalov (numero 13 del circuito ATP). Primo set di grande equilibrio. Caruso annulla una palla break sul 2-1, poi mette in difficoltà l’avversario in un game lunghissimo sul 3-3, dove però non arrivano palle break. Il momento decisivo del set è sul 5-4: il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Niente da fare pernell’ATP 250 di San. Il nostro azzurrofino alla fine sul cemento californiano contro lo statunitense(numero 39 al mondo), ma deve arrendersi in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (2) in un’ora e 44 minuti di partita. Per l’italiano si tratta dell’undicesima sconfitta consecutiva nelle partite di main draw negli eventi al livello tour. Per, invece, ora l’avventura continuerà negli ottavi di finale, dove troverà il canadese Denis Shapovalov (numero 13 del circuito ATP). Primo set di grande equilibrio.annulla una palla break sul 2-1, poi mette in difficoltà l’avversario in un game lunghissimo sul 3-3, dove però non arrivano palle break. Il momento decisivo del set è sul 5-4: il ...

