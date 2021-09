Amici 20, un ex allievo del talent è tra i concorrenti di Tu si que Vales! (Di martedì 28 settembre 2021) Il sito Quello che tutti vogliono sapere ha riportato le anticipazioni di una nuova puntata di Tu si que vales. Le registrazioni del programma si sono tenute nella giornata di ieri presso gli studi Elios di Roma. Tra le varie esibizioni la giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti ha valutato quella di un ex allievo di Amici 20: Samuele Barbetta. Il ballerino ha deciso di presentarsi al programma insieme alla sua compagnia De Anima della quale è direttore artistico. Samuele, ad Amici faceva parte della squadra di Veronica Peparini ed è stato eliminato alla settima puntata del serale. Il ragazzo aspira a diventare un coreografo affermato e ora ha deciso di mettersi in gioco in un altro talent. L’esibizione ha riscosso successo sia per la giuria popolare, costituita dal pubblico in ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Il sito Quello che tutti vogliono sapere ha riportato le anticipazioni di una nuova puntata di Tu si que vales. Le registrazioni del programma si sono tenute nella giornata di ieri presso gli studi Elios di Roma. Tra le varie esibizioni la giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti ha valutato quella di un exdi20: Samuele Barbetta. Il ballerino ha deciso di presentarsi al programma insieme alla sua compagnia De Anima della quale è direttore artistico. Samuele, adfaceva parte della squadra di Veronica Peparini ed è stato eliminato alla settima puntata del serale. Il ragazzo aspira a diventare un coreografo affermato e ora ha deciso di mettersi in gioco in un altro. L’esibizione ha riscosso successo sia per la giuria popolare, costituita dal pubblico in ...

