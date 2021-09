“Alcuni colleghi mi hanno tolto il saluto. Sì, posso perdere il lavoro” dice il vicequestore Nunzia Schilirò (Di martedì 28 settembre 2021) Il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò racconta come è cambiata la sua vita in pochissimi giorni, dopo le sue affermazioni sul Green Pass. Sono bastate quelle parole pronunciate dal palco di Piazza San Giovanni a Roma per cambiare, nel giro di pochissimi, giorni la vite di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore capitolino con alle spalle una carriera L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 settembre 2021) IlAlessandraracconta come è cambiata la sua vita in pochissimi giorni, dopo le sue affermazioni sul Green Pass. Sono bastate quelle parole pronunciate dal palco di Piazza San Giovanni a Roma per cambiare, nel giro di pochissimi, giorni la vite diAlessandracapitolino con alle spalle una carriera L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : “Alcuni colleghi mi hanno tolto il saluto. Sì posso perdere il lavoro” dice il vicequestore Nunzia Schilirò - #“Al… - G_AmongTheStars : Non so se Twitter mi ha ghostata, quindi non so in quanti vedranno questo tweet Però volevo condividere un podcast… - info_zampa : RT @CCKKI: @info_zampa @PMastrolilli @SMaurizi Questa discussione sembra surreale: alcuni 'colleghi' attaccano (?!) una giornalista come @S… - FrancescaLupo15 : RT @non_rompere_i: Si parlava con alcuni colleghi di quale fosse il primo cellulare avuto. Io avevo questo! Vecchissimo! E voi? https://t.c… - brillaagerisso : @ilgiornale Ah si? Beh mi potete informare a chi bisogna rivolgersi per smascherare i no vax nelle cooperative, tan… -