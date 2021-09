Uomini e Donne, perché Maria De Filippi ha cacciato Joele (Di lunedì 27 settembre 2021) Se c’è una cosa che Maria De Filippi non tollera è la mancanza di rispetto, specie quando si tratta del lavoro degli altri e in particolare della sua redazione. La conduttrice ha sempre dimostrato di essere una grande professionista e di saper apprezzare lo sforzo che il suo staff fa per portare avanti le produzioni Fascino (la sua casa di produzione che realizza tutti i suoi show) e per questo non sopporta che le si faccia perdere tempo o che qualcuno si prenda gioco dei suoi collaboratori. Questo preambolo per spiegare come mai nelle ultime ore si senta parlare della sua decisione di cacciare Joele Milan, tronista appena arrivato alla corte di Uomini e Donne. Faccia acqua e sapone, sguardo tenero e quasi imbarazzato, il nuovo protagonista del reality dei sentimenti sembrava perfetto per conquistare ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021) Se c’è una cosa cheDenon tollera è la mancanza di rispetto, specie quando si tratta del lavoro degli altri e in particolare della sua redazione. La conduttrice ha sempre dimostrato di essere una grande professionista e di saper apprezzare lo sforzo che il suo staff fa per portare avanti le produzioni Fascino (la sua casa di produzione che realizza tutti i suoi show) e per questo non sopporta che le si faccia perdere tempo o che qualcuno si prenda gioco dei suoi collaboratori. Questo preambolo per spiegare come mai nelle ultime ore si senta parlare della sua decisione di cacciareMilan, tronista appena arrivato alla corte di. Faccia acqua e sapone, sguardo tenero e quasi imbarazzato, il nuovo protagonista del reality dei sentimenti sembrava perfetto per conquistare ...

