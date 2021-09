Un anno dopo, il Pact on Migration è ancora al punto di partenza (Di lunedì 27 settembre 2021) «Aboliremo il Regolamento di Dublino», aveva promesso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione. Ma non l’ultimo, pronunciato qualche giorno fa, bensì quello del 2020. Il 23 settembre dell’anno scorso, la Commissione europea presentava il New Pact on Migration and Asylum, una serie di misure per cambiare radicalmente le politiche migratorie dell’Ue. dopo 12 mesi, però, nessuna delle cinque proposte legislative contenute nel pacchetto è stata approvata. Sul tema delle migrazioni, soltanto due misure, ereditate dalla Commissione precedente, sono andate in porto: la Direttiva sulla Blue Card, che definisce i criteri per l’ingresso legale nell’Ue dei lavoratori stranieri, e l’istituzione di una nuova Agenzia europea per l’asilo. Troppo poco per essere soddisfatti: ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 settembre 2021) «Aboliremo il Regolamento di Dublino», aveva promesso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione. Ma non l’ultimo, pronunciato qualche giorno fa, bensì quello del 2020. Il 23 settembre dell’scorso, la Commissione europea presentava il Newonand Asylum, una serie di misure per cambiare radicalmente le politiche migratorie dell’Ue.12 mesi, però, nessuna delle cinque proposte legislative contenute nel pacchetto è stata approvata. Sul tema delle migrazioni, soltanto due misure, ereditate dalla Commissione precedente, sono andate in porto: la Direttiva sulla Blue Card, che definisce i criteri per l’ingresso legale nell’Ue dei lavoratori stranieri, e l’istituzione di una nuova Agenzia europea per l’asilo. Troppo poco per essere soddisfatti: ...

