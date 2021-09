Sulle Xbox Series X|S si abbatte un mistero | perchè si spengono da sole? Microsoft corre ai ripari

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) C’è una falla nelleX/S rilasciate in giro in queste settimane? Sembrerebbe di sì, soprattuttosiimprovvisamente daSerie X/S si spegne da sola! – Computermagazine.itri-entra nei guai. Sembra che le consiano in balia di un problema decisamente curioso quanto particolare, infatti non era mai successo prima, ed è una novità. Non troppo gradita, aggiungeremmo. Come riportato da alcuni giocatori (oltre che dal supportotramite Twitter) su diversi blog dedicati, pare che siaS cheX di, abbiano cominciato a spegnersi di botto da, nel bel mezzo di una partita e ...